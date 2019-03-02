FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 569
извращённо =) и так и эдак =)
А скажи шпокинг неплохой?))))
А что ты там про какую то ставку говорил?
Чотко разводят. Щас так же стремительно вниз. ))))
В итоге получим, что цена осталась там же где и была час назад, а депозит - тю-тю. ))))
Будем надеяться, что Спекулятор сейчас в бае был по eurusd. А то капут депозиту, не смотря на вчерашние 200 баков зелени прибыли.
уточни..... я что то не помню
Утром, про ФРС что то ты говорил,не помню толком.
Будем надеяться, что Спекулятор сейчас в бае был по eurusd. А то капут депозиту, не смотря на вчерашние 200 баков зелени прибыли.