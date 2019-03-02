FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 569

Могу я как то искупить вину, о Могучий? 
извращённо =) и так и эдак =)
 
Myth63:
А скажи шпокинг неплохой?))))

А что ты там про какую то ставку говорил? 

 
Будем надеяться, что Спекулятор сейчас в бае был по eurusd. А то капут депозиту, не смотря на вчерашние 200 баков зелени прибыли.
 

Чотко разводят. Щас так же стремительно вниз. ))))

В итоге получим, что цена осталась там же где и была час назад, а депозит - тю-тю. ))))

stranger:

А что ты там про какую то ставку говорил? 

уточни..... я что то не помню
 
Bicus:
А она куда то ходила?)))
 
Myth63:
Утром, про ФРС что то ты говорил,не помню толком.
stranger:
ааааа, ждём марта когда амеры грозились ставку поднять
 
Bicus:
вот евро падлюка, опять бай в кучу собрал.=(
