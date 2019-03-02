FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 565
=) нет стрелочки пока тока на фунту =)
Там до нижней границе недельного канала вчера сходили... а я в бане был =)
И предсказаниями не занимаюсь, большей дурости и придумать нельзя. Вы пророк? Я нет.
Ну четвертое, измерение именно это и подразумевает.
то, что вижу...
то, что вижу...
Отроки, не льстите себе, вы ни хр... не видите))))
слепошарики мы...
Я устал повторять, что торгую только то что вижу, то что происходит сейчас. Ситуация на рынке меняется очень редко, поэтому в проносах 10 пипок туды-20 сюды смысла 0.
Предсказатели тоже говорят, то что видят. Но видеть можно по разному.
евра 1.10 ниже не пойдёт.