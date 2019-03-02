FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 566

Новый комментарий
 
Ishim:
я кроме флудеров тут воообще никого не наблюдаю ((((

Докажи что ты не флудер. Обоснуй свои заявления и покажи результат.

Ishim:
не хочет, оттуда коррекция 1.145 (евра бай стоп схватила (ну как всегда) 75 пипок - сейчас истощение , внизу селл закрою - возможно оба ордера - будет общий +)

Что означает "не хочет"? То есть, тебе сейчас кажется, что она хочет. А завтра может показаться, что не хочет. Лепестки на ромашке дёргаешь? Хочет - не хочет. И принимаешь решение, так ? )))

 
tol64:
Почему?
Не задавай Учителю неудобные вопросы))))
 
Ishim:

точно - в игнор флудеров! (чо да как - шёл бы на работу...)

а фунт по евре ориентируйся - может и не будет перелоя (расти будут вместе) 

Что значит может? Ты не должен употреблять такие слова, о Великий 
 
Ishim:

точно - в игнор флудеров! (чо да как - шёл бы на работу...)

а фунт по евре ориентируйся - может и не будет перелоя (расти будут вместе) 

Я понял, евро по ромашке, а фунт по евре. Подскажи, где ромашки покупаешь. Или с лета запасы? ))
 
Ishim:
а тебе рассказать рецепт куда пойдёт цена с вероятностью 90 - 95% , но нужна ТС у тебя есть ТС?

Да у него то есть, а у тебя?)))

http://www.alpari.ru/ru/investor/pamm/324834/ 

 
Ishim:
фунт туфта там нет целей.
 
Ishim:
а тебе рассказать рецепт куда пойдёт цена с вероятностью 90 - 95% , но нужна ТС у тебя есть ТС?
Попробуй лучше с этим пока разобраться для себя лично. Вероятности нужно определять относительно своей ТС, а не чужой. ))
 
tol64:
Я понял, евро по ромашке, а фунт по евре. Подскажи, где ромашки покупаешь. Или с лета запасы? ))
Не, у Учителя трава покруче, точно не ромашки)))
[Удален]  
stranger:
Не, у Учителя трава покруче, точно не ромашки)))

он, наверное у меня как то тырит грибочки =)

 не адаптирован к Ульяновским

 
Myth63:

он, наверное у меня как то тырит грибочки =)

 не адаптирован к Ульяновским

1...559560561562563564565566567568569570571572573...2119
Новый комментарий