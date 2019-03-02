FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 566
я кроме флудеров тут воообще никого не наблюдаю ((((
Докажи что ты не флудер. Обоснуй свои заявления и покажи результат.
не хочет, оттуда коррекция 1.145 (евра бай стоп схватила (ну как всегда) 75 пипок - сейчас истощение , внизу селл закрою - возможно оба ордера - будет общий +)
Что означает "не хочет"? То есть, тебе сейчас кажется, что она хочет. А завтра может показаться, что не хочет. Лепестки на ромашке дёргаешь? Хочет - не хочет. И принимаешь решение, так ? )))
Почему?
точно - в игнор флудеров! (чо да как - шёл бы на работу...)
а фунт по евре ориентируйся - может и не будет перелоя (расти будут вместе)
а тебе рассказать рецепт куда пойдёт цена с вероятностью 90 - 95% , но нужна ТС у тебя есть ТС?
Да у него то есть, а у тебя?)))
http://www.alpari.ru/ru/investor/pamm/324834/
фунт туфта там нет целей.
Я понял, евро по ромашке, а фунт по евре. Подскажи, где ромашки покупаешь. Или с лета запасы? ))
Не, у Учителя трава покруче, точно не ромашки)))
он, наверное у меня как то тырит грибочки =)
не адаптирован к Ульяновским
он, наверное у меня как то тырит грибочки =)
