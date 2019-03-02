FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 564

Новый комментарий
 
Myth63:
погоди, через пол годика он 4х мерное пространство освоит... 
Было бы не плохо, мы тогда в очереди стояли за его прогнозами :)
 
Alexey:
Было бы не плохо, мы тогда в очереди стояли за его прогнозами :)
Я не занимаюсь прогнозами.
[Удален]  
stranger:
Я не занимаюсь прогнозами.
а придётся=)
 
Myth63:
а придётся=)
Нельзя, Учитель предаст анафеме 
[Удален]  
stranger:
Нельзя, Учитель предаст анафеме 

я вот на кадике вход просахатил =) 

 
stranger:
Я не занимаюсь прогнозами.
Ну предсказаниями, собственно одно и тоже.
 
Myth63:

я вот на кадике вход просахатил =) 

Стрелочки закончились
[Удален]  
Alexey:
Стрелочки закончились

=) нет стрелочки пока тока на фунту =)

Там до нижней границе недельного канала вчера сходили... а я в бане был =)

 

их нуно сделать орущими (поющими)...

иль лимитки заказать

 
Alexey:
Ну предсказаниями, собственно одно и тоже.
И предсказаниями не занимаюсь, большей дурости и придумать нельзя. Вы пророк? Я нет.
1...557558559560561562563564565566567568569570571...2119
Новый комментарий