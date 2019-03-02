FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 564
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
погоди, через пол годика он 4х мерное пространство освоит...
Было бы не плохо, мы тогда в очереди стояли за его прогнозами :)
Я не занимаюсь прогнозами.
а придётся=)
Нельзя, Учитель предаст анафеме
я вот на кадике вход просахатил =)
Я не занимаюсь прогнозами.
я вот на кадике вход просахатил =)
Стрелочки закончились
=) нет стрелочки пока тока на фунту =)
Там до нижней границе недельного канала вчера сходили... а я в бане был =)
их нуно сделать орущими (поющими)...
иль лимитки заказать
Ну предсказаниями, собственно одно и тоже.