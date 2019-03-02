FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 568

Новый комментарий
 
stranger:

Наши маркеты 

 

Рулят рынком во главе с Сенсеем))) 

Время рассудит...)
[Удален]  
stranger:

Наши маркеты 

 

Рулят рынком во главе с Сенсеем))) 

картиночка с одного из сообществ что мне нравится=) 

 
21april:
Время рассудит...)
Если дневка закроется в зоне продаж, то я и спорить не буду, а так нах писать против ветра)))
 
Myth63:

картиночка с одного из сообществ что мне нравится=) 

Это не то, та что я выкладывал с Инсты, а там самые-самые)))
 
stranger:

Наши маркеты 

 

Рулят рынком во главе с Сенсеем))) 

Так по этому, падение неизбежно. Мало покупающих.
[Удален]  

Более подробно =) 

 
Ishim:
у мну всё нормально, всё хорошо
В смысле трава?)))
 
stranger:
В смысле трава?)))
с тобой переписываться - попусту клавиатуру мять. (свободен клоун не пиши мне)
 
Ishim:
с тобой переписываться - попусту клавиатуру мять. (свободен клоун не пиши мне)
Это называется кошачий массаж :)
 
Ishim:
с тобой переписываться - попусту клавиатуру мять. (свободен клоун не пиши мне)
          опять....
1...561562563564565566567568569570571572573574575...2119
Новый комментарий