FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 562
ничего=) ладно а вот это я когда пропустить успел (=......
Этой новости уже лет сто, пару месяцев назад жаловались, что они бабло не выплачивают.
ясн=) это скорее всего по тому, что я там не торгую =) не нравилась она мне с самого начала=)
еврокад на часе родят чуду:
Что вам сказать, о отроки.
Лоу у нас остался где и был - на 5210, хай сместился на 5310. Ниже 52 идти вава, так что либо продолжим мудохаться в диапазоне 52-5260, либо прыгнем к 5310.
а что у вас за мараты на графике?
их дни рождения?
Да, сын мой.
А глядя на сегодняшние торги хай у нас на 5412, поддержка на 5208.
Да да аккуратнее может подпрыгнуть пуков на 30....
Сенсей, я не хотел Вас разбудить
Нарисовал рисунок для Вас, чтобы как то компенсировать свой косяк ....