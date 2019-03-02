FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 562

Новый комментарий
[Удален]  
ничего=) ладно а вот это я когда пропустить успел (=......
 
Myth63:
ничего=) ладно а вот это я когда пропустить успел (=......
Этой новости уже лет сто, пару месяцев назад жаловались, что они бабло не выплачивают.
[Удален]  
stranger:
Этой новости уже лет сто, пару месяцев назад жаловались, что они бабло не выплачивают.
ясн=) это скорее всего по тому, что я там не торгую =) не нравилась она мне с самого начала=)
 
Myth63:
ясн=) это скорее всего по тому, что я там не торгую =) не нравилась она мне с самого начала=)
Я ко всем начинаниям наших всегда отношусь с подозрением так как очень хорошо знаю национальный характер, сам такой отчасти)))
 
Всем спокойной ночи 
 

еврокад на часе родят чуду:


 

Что вам сказать, о отроки.

Лоу у нас остался где и был - на 5210, хай сместился на 5310. Ниже 52 идти вава, так что либо продолжим мудохаться в диапазоне 52-5260, либо прыгнем к 5310.

 

 
stranger:

Что вам сказать, о отроки.

Лоу у нас остался где и был - на 5210, хай сместился на 5310. Ниже 52 идти вава, так что либо продолжим мудохаться в диапазоне 52-5260, либо прыгнем к 5310.

 

а что у вас за мараты на графике?

их дни рождения?

 
Lesorub:

а что у вас за мараты на графике?

их дни рождения?

Да, сын мой. 

А глядя на сегодняшние торги хай у нас на 5412, поддержка на 5208. 

 
Ishim:
Да да аккуратнее может подпрыгнуть пуков на 30....

Сенсей, я не хотел Вас разбудить 

Нарисовал рисунок для Вас, чтобы как то компенсировать свой косяк ....  

 

1...555556557558559560561562563564565566567568569...2119
Новый комментарий