Alexey:
вот евро падлюка, опять бай в кучу собрал.=(
да нет =) всё в ажуре =)
 

Да вообще... выстроил buy-пирамидку по евре. Но похоже снесут.

Не рынок а УГ какое-то в последнее время. 

 

Снесли, гады.

))) 

 
Пока идет первый вариант, расколбас над 52, разве что амеры чего то сделают.
 
Купил бы ненапряжным для депо лотом и забыл.

Другое дело, что все стараются открыть позиции посредине движения.

А когда была хорошая цена, то никто покупать не хотел. 

 

 
А ты куда то спешишь?))))

При хороших входах депо за месяц поднимается в 2-3-4 раза. 

 
У кого как, а мне развязку делать придется, либо увеличить риск, либо ждать пока цена пройдет 100 пунктов
 
А это потому что надо четко знать по какой цене хочешь купить или продать, а не то и другое сразу, и придерживаться этого.
ММ меняй=)
