FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 570
вот евро падлюка, опять бай в кучу собрал.=(
Да вообще... выстроил buy-пирамидку по евре. Но похоже снесут.
Не рынок а УГ какое-то в последнее время.
Снесли, гады.
)))
да нет =) всё в ажуре =)
Купил бы ненапряжным для депо лотом и забыл.
Другое дело, что все стараются открыть позиции посредине движения.
А когда была хорошая цена, то никто покупать не хотел.
Это долго. )))
А так - за несколько минут можно было бы поднять баков 300-400. Если бы эта падла хотя бы пунктов 30 прошла.
А ты куда то спешишь?))))
При хороших входах депо за месяц поднимается в 2-3-4 раза.
У кого как, а мне развязку делать придется, либо увеличить риск, либо ждать пока цена пройдет 100 пунктов
