FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 567
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
он, наверное у меня как то тырит грибочки =)
не адаптирован к Ульяновским
Кстати, синие это хай и лоу на сегодня, по онлайн, центр 15208. Но это по фьючу, сделай поправку на него.
Глянул, где то 4-5 пп. Фьюч+4-5пп=спот.
А Учитель хороший, но после грибов ЕГО сильно плющит))))
Кстати, синие это хай и лоу на сегодня, по онлайн, центр 15208. Но это по фьючу, сделай поправку на него.
Глянул, где то 4-5 пп. Фьюч+4-5пп.
у меня давно всё расставленно =)
аааааа...... вот кто тырит..... а то всего три банки осталось 3 литровых..... =)
Не, ну аж так отроков шпокать это верх цинизма....
Эти мм за 5 копеек удавятся.)))
евра 1.10 ниже не пойдёт.
Не, ну аж так отроков шпокать это верх цинизма....
ценизм, это когда часа 3-4 падать медленно медленно.. а потом за 2 минуты на пустом месте оказатся выше уровня падения.
и второй вариант скажем относительно быстро падать скажем пол часика или часик, а потом медленно часов 5-7 по хаям вдаривать с отскоками по 10 пипок для набора сельщиков
ценизм, это когда часа 3-4 падать медленно медленно.. а потом за 2 минуты на пустом месте оказатся выше уровня падения.
и второй вариант скажем относительно быстро падать скажем пол часика или часик, а потом медленно часов 5-7 по хаям вдаривать с отскоками по 10 пипок для набора сельщиков
А полтора суток макать в поддержку это как называется?))))
маканием в поддержку=)
Наши маркеты
Рулят рынком во главе с Сенсеем)))