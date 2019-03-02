FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 567

Myth63:

он, наверное у меня как то тырит грибочки =)

 не адаптирован к Ульяновским

Кстати, синие это хай и лоу на сегодня, по онлайн, центр 15208. Но это по фьючу, сделай поправку на него.

 

Глянул, где то 4-5 пп. Фьюч+4-5пп=спот.

А Учитель хороший, но после грибов ЕГО сильно плющит)))) 

stranger:

у меня давно всё расставленно =)
 
Я его и не расставляю, оно само)
server:
аааааа...... вот кто тырит..... а то всего три банки осталось 3 литровых..... =)
 
Не, ну аж так отроков шпокать это верх цинизма....

Эти мм за 5 копеек удавятся.))) 

 
Уже страшно
ценизм, это когда часа 3-4 падать медленно медленно.. а потом за 2 минуты на пустом месте оказатся выше уровня падения.

и второй вариант скажем относительно быстро падать скажем пол часика или часик, а потом медленно часов 5-7 по хаям вдаривать с отскоками по 10 пипок для набора сельщиков

 
А полтора суток макать в поддержку это как называется?))))
маканием в поддержку=) 
 
Наши маркеты 

 

Рулят рынком во главе с Сенсеем))) 

