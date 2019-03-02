FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 561

stranger:

Ниже 5175 не вижу и даже 5175 весьма сомнительно.

Смотрю как у отроков забирают их продажи и балдю  

всё правильно, туда торговать не надо а вот от них....
 
Myth63:
Так я от продаж отроков и торгую))))))))))))))))))))))))

Я вообще не понимаю как они не видят что все их продажи выкупают  

а вот вам страшилка с ЕВРЫ =)

 

 
Myth63:

Да до 1.20 все эти палки по быстрому закроют. тут и говорить не о чем, а потом будут репу чесать куда дальше)
stranger:
на самой жирной, самый жирный=) его гэпом и проходили=) иначе бы хз как там тусили бы =)
 
Myth63:
Самые жирные сейчас закупаются фиг на 7-8 вверх))))))

А отроки с повышенным энтузиазмом обеспечивают их прибылью)))) 

stranger:
у меня на основном, всё что ниже 1.1170 в БУ висит. Жаль будет если снесут (=  уж очень там вкусные ордера=) какието хз как их назвать хотят в 1.09 прогулятся... я им ата-та.....
 
Myth63:
Как ты хочешь ЕГО назвать?))))
 
Ishim:
Евру продал? Иди шей мешки на прибыль, когда сошьешь беги пополнять счет)))))
 
Миф, совесть твоя где, у Ишима последние копейки откупаешь?))))
