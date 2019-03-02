FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 561
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ниже 5175 не вижу и даже 5175 весьма сомнительно.
Смотрю как у отроков забирают их продажи и балдю
всё правильно, туда торговать не надо а вот от них....
Так я от продаж отроков и торгую))))))))))))))))))))))))
Я вообще не понимаю как они не видят что все их продажи выкупают
а вот вам страшилка с ЕВРЫ =)
а вот вам страшилка с ЕВРЫ =)
Да до 1.20 все эти палки по быстрому закроют. тут и говорить не о чем, а потом будут репу чесать куда)
на самой жирной, самый жирный=)
Самые жирные сейчас закупаются фиг на 7-8 вверх))))))
А отроки с повышенным энтузиазмом обеспечивают их прибылью))))
Самые жирные сейчас закупаются фиг на 7-8 вверх))))))
у меня на основном, всё что ниже 1.1170 в БУ висит. Жаль будет если снесут (= уж очень там вкусные ордера=) какието хз как их назвать хотят в 1.09 прогулятся... я им ата-та.....