Что касается про EUR/USD, то покупать надо 1.1270. GBP/USD продать сейчас до 1.5200
Сын мой, подумал бы ты лучше о покупках от 52, для легкого пипсинга фигурки на полторы, а то волны что то не в ту сторону гонишь)))
Пойду в душ схожу...
продал - 1.10 или 1.08 там видно будет (не знаю только кто вперёд посвистит фунт или евра)
Что тебе сказать то?
Обещал молчать - молчу
эра индикаторщиков закончилась лет 10 назад - все вымерли, а вы в мезлоте что ли где сидели ? ))))))))))))))))))))
не зная цифр и принципа работы индикатора, не стоит судить о его бесполезности.
ты мне без надобности
и как жить то теперь..... и зачем ...
Молодец, отрок, молодец, рассуждаешь здраво и шлем снял))))