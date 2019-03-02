FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 560
NZDUSD: какие мнения?
Myth63:.,покупка еврика в силе еще?
щас там тихий час!
Учитель, я сгонял платочков носовых купил, сопли Вам утирать потом буду, может заслужу Ваше прощение?
На всех думаю не хватит, а Вам так завсегды
Вот ты мне объясни, нарисовал ты все правильно по евро и полез в продажи. Где логика?
провалилась ниже 1.13 все зависшие продажи закрылись. ((((
Купи фунт и иди спать)))
По евро тебе точно не скажу, а вводить в заблуждение не хочу, но сдается мне, что вверх, почти не сомневаюсь)
я тарюсь не спеша =) при свале с 1.40 мы оставили 3 уровня в долгах.
1,20;1,31;1,35 и как не странно народ хочет продать эду Евру от 21 и 2250
я тарюсь не спеша =)
И я фунтика от 52-10 набираю)
Пипсону половину до 5355, вторую оставлю до 55.
советовал бы БЛ воткнуть на 5120 и 5050 пока это два не обязательных долговых уровня
Ниже 5175 не вижу и даже 5175 весьма сомнительно.
Смотрю как у отроков забирают их продажи и балдю