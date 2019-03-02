FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 560

NZDUSD: какие мнения?
 
Lesorub:
NZDUSD: какие мнения?
Продал бы от 0.76, а покупать стрёмно...
 

Myth63:.,покупка еврика в силе еще? 
 
Ishim:
щас там тихий час!

Учитель, я сгонял платочков носовых купил, сопли Вам утирать потом буду, может заслужу Ваше прощение? 

На всех думаю не хватит, а Вам так завсегды  

Вот ты мне объясни, нарисовал ты все правильно по евро и полез в продажи. Где логика?  

 

 
Ishim:
провалилась ниже 1.13 все зависшие продажи закрылись. ((((

Купи фунт и иди спать)))

По евро тебе точно не скажу, а вводить в заблуждение не хочу, но сдается мне, что вверх, почти не сомневаюсь) 

senat999:
Myth63:.,покупка еврика в силе еще? 

я тарюсь не спеша =) при свале с 1.40 мы оставили 3 уровня в долгах. 

1,20;1,31;1,35 и как не странно народ хочет продать эду Евру от 21 и 2250 

 
Myth63:
я тарюсь не спеша =)

И я фунтика от 52-10 набираю)

Пипсону половину до 5355, вторую оставлю до 55. 

 
Ishim:
stranger:

И я фунтика от 52-10 набираю)

Пипсону половину до 5355, вторую оставлю до 55. 

советовал бы БЛ воткнуть на 5120 и 5050 пока это два не обязательных долговых уровня
 
Myth63:
советовал бы БЛ воткнуть на 5120 и 5050 пока это два не обязательных долговых уровня

Ниже 5175 не вижу и даже 5175 весьма сомнительно.

Смотрю как у отроков забирают их продажи и балдю  

