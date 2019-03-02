FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 558
Я не правильно понят. )
Идея ведь заключается не в том, что есть какие-то непонятно каким образом появляющиеся стрелочки. А в том, какие данные используются в индикаторе и как они интерпретируются.
Самая лучшая интерпритация, да и вообще, сигнал, может образоваться только в мозгу!.. Ещё не создан ИИ, про программный код вообще молчу... А если и создано, что-то подобное, то оно за семью печатями...
А чё смешного, у меня ша штиль, кроме 2х прищиков еще нечего не заработал. );
Кокой понедельник это весело!
Да потому что он верный последователь ЕГО, крошки подобрал с большим риском, а основное не тронул)))
Все проходят период "ЕГО")))
Только на своих ошибках можно научиться, так сказать, через свою шкуру)))
ну нафига - индюк работает стрелочки кажут. (и на истории - лишь бы не было перерисовки)
Если границы хай и лоу выше предыдущей недели, то скажи мне - нафиг стрелочка?)))
И как он перерисуется если он его руками рисует? Что то ты , Сенсей, заработался)))
так я про спекулятора, если уж и продавать то хотя б от 1,15
Что касается про EUR/USD, то покупать надо 1.1270. GBP/USD продать сейчас до 1.5200
Миф, задумайся, кстати, почему границы твоего квадратика, нижняя и верхняя, выше границ предыдущей недели. И зачем тебе стрелочки?)
ну всем то не рассказывай=) не учто ты думаешь что я не понимаю того к чему тебя подталкнул? =)
