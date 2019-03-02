FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 558

Новый комментарий
 
tol64:

Я не правильно понят. )

Идея ведь заключается не в том, что есть какие-то непонятно каким образом появляющиеся стрелочки. А в том, какие данные используются в индикаторе и как они интерпретируются. 

Самая лучшая интерпритация, да и вообще, сигнал, может образоваться только в мозгу!.. Ещё не создан ИИ, про программный код вообще молчу... А если и создано, что-то подобное, то оно за семью печатями...

 
Alexey:
А чё смешного, у меня  ша штиль, кроме 2х прищиков еще нечего не заработал.  );
Кокой понедельник это весело!  
 
Speculator_:
Кокой понедельник это весело!  
Грибочков поели? :)
 
stranger:
Да потому что он верный последователь ЕГО, крошки подобрал с большим риском, а основное не тронул)))

Все проходят период "ЕГО")))

Только на своих ошибках можно научиться, так сказать, через свою шкуру))) 

 
Ishim:
ну нафига - индюк работает стрелочки кажут. (и на истории - лишь бы не было перерисовки)

Если границы хай и лоу выше предыдущей недели, то скажи мне - нафиг стрелочка?)))

И как он перерисуется если он его руками рисует? Что то ты , Сенсей, заработался))) 

 
chepikds:

Самая лучшая интерпритация, да и вообще, сигнал, может образоваться только в мозгу!.. Ещё не создан ИИ, про программный код вообще молчу... А если и создано, что-то подобное, то оно за семью печатями...

chepikds:

Все проходят период "ЕГО")))

Только на своих ошибках можно научиться, так сказать, через свою шкуру))) 

Молодец, отрок, молодец, рассуждаешь здраво и шлем снял))))
 
Spekul:
так я про спекулятора, если уж и продавать то хотя б от 1,15
Что касается про EUR/USD, то покупать надо 1.1270. GBP/USD продать сейчас до 1.5200
 
Speculator_:
Что касается про EUR/USD, то покупать надо 1.1270. GBP/USD продать сейчас до 1.5200
Сын мой, подумал бы ты лучше о покупках от 52, для легкого пипсинга фигурки на полторы, а то волны что то не в ту сторону гонишь)))
[Удален]  
stranger:
Миф, задумайся, кстати, почему границы твоего квадратика, нижняя и верхняя, выше границ предыдущей недели. И зачем тебе стрелочки?)

ну всем то не рассказывай=) не учто ты думаешь что  я не понимаю того к чему тебя подталкнул? =)

 
Myth63:

ну всем то не рассказывай=) не учто ты думаешь что  я не понимаю того к чему тебя подталкнул? =)

Ну, подумал, возраст, склероз, мало ли ... 
1...551552553554555556557558559560561562563564565...2119
Новый комментарий