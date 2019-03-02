FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 542

stranger:

Я купил фунт нв 5012 и буду держать до 5650 минимум, может еще докуплю в начале следующей недели. Это конкретный базар.

Ты купил? Вот это пустой базар, там что то есть, сям, за углом чего то померещилось и т.д. 

нет, не купил..

просто про эту единственную счастливую сделку в этом году, которая скоро накроется медным тазом, тут всю плешь проели

 
Lesorub:

Этот год только начался, лунь еще есть селл от 2754, скрин можно посмтреть если есть желание. И таких штук 10 сделок по самое немогу в год.
 
регдокументы на остров получите, пригласить не забудьте...

ну а мы тихим сапом подождем понедельника...

 
Вы сливайте спокойно дальше и ни за кого не тревожтесь. 
 

да что вы как дети спорите каждый о своём, вы же прекрасно понимает что stranger говорит бай работая по д1,неделя и выше , и откат в 500пп не делает погоды, наметил забрать от сыль до сыль (допустим в 2 лота) и пофиг ему остальное. Lesorub при этом забирает и 500 сел и все от низа до верха (допустим в 1 лот ) в итоге вы берете одинаковую сумму но каждый по своему. И ладно бы вы не понимали этого... вы оба правы, только почему-то начали этот спор.

острова,блохи...зачем так, вы же по одну сторону барикад.

скучно им=)
 
хочу посмотреть такую сделочку на 500 п., мне очень интересно...

а здесь сценарий зара:


 
Myth63:
скучно им=)
у меня вон сину тоже скучно, по этому пытается вилку в нос засунуть и когда вилку отобрал - он обиделся, ну это же развлечение не очень, и ничего хорошего от этого не выйдет ))
 
Lesorub:

хочу посмотреть такую сделочку на 500 п., мне очень интересно...

а здесь сценарий зара:


1 и 2 лота, 500пп - это условно

 
wild_hedgehog:

1 и 2 лота, 500пп - это условно

я понимаю...

просто высидеть с того фунта 633 п. не каждому дано

хотя, среди нас профи...

