FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 542
Я купил фунт нв 5012 и буду держать до 5650 минимум, может еще докуплю в начале следующей недели. Это конкретный базар.
Ты купил? Вот это пустой базар, там что то есть, сям, за углом чего то померещилось и т.д.
нет, не купил..
просто про эту единственную счастливую сделку в этом году, которая скоро накроется медным тазом, тут всю плешь проели
Этот год только начался, лунь еще есть селл от 2754, скрин можно посмтреть если есть желание. И таких штук 10 сделок по самое немогу в год.
регдокументы на остров получите, пригласить не забудьте...
ну а мы тихим сапом подождем понедельника...
да что вы как дети спорите каждый о своём, вы же прекрасно понимает что stranger говорит бай работая по д1,неделя и выше , и откат в 500пп не делает погоды, наметил забрать от сыль до сыль (допустим в 2 лота) и пофиг ему остальное. Lesorub при этом забирает и 500 сел и все от низа до верха (допустим в 1 лот ) в итоге вы берете одинаковую сумму но каждый по своему. И ладно бы вы не понимали этого... вы оба правы, только почему-то начали этот спор.
острова,блохи...зачем так, вы же по одну сторону барикад.
хочу посмотреть такую сделочку на 500 п., мне очень интересно...
а здесь сценарий зара:
скучно им=)
1 и 2 лота, 500пп - это условно
я понимаю...
просто высидеть с того фунта 633 п. не каждому дано
хотя, среди нас профи...