FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 525
если не объегорят под вечер...
ты развёл, а теперь они мои? ))))))))))
Я им на 50 говорил покупать, а луня на 2760 картинки рисовал, и как это я их развел?
А вдруг поезд без тебя уедет)))
За поездами без меня бегайте, я в СВ)
как уток ))))) и с чего это они стали моими , ты когда сказал - когда уже было 51.80 ))))))))))))))), ты думаешь прошлые сигналы сильнее настоящих?
Каждого как кота - носом надо в его какашки
https://www.mql5.com/ru/forum/38821/page444#comment_1335968
https://www.mql5.com/ru/forum/38821/page448#comment_1336729
)))))) да я шучу))))) слышал как ты орал - 50 заходим.
Учитель, осмелюсь спросить, а почему Вы в ветке проносов не рисуете?...
Так чего не рисуешь? Там эти, прихожане уже гурьбой приходят)))
тихо пока - не пугай! (последний пост колдуна)
Это у Вас мания, Сенсей)))))
Рисуй здесь)
Призови отроков к покупкам евры))))
Потом скажу что ты их киннул...