Призови отроков к покупкам евры))))

FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 525

Новый комментарий
 

если не объегорят под вечер...


 
Ishim:
ты развёл, а теперь они мои? ))))))))))

Я им на 50 говорил покупать, а луня на 2760 картинки рисовал, и как это я их развел?

chepikds:
А вдруг поезд без тебя уедет)))

За поездами без меня бегайте, я в СВ) 

 
stranger:

Я им на 50 говорил покупать, а луня на 2760 картинки рисовал, и как это я их развел?

За поездами без меня бегайте, я в СВ) 

как уток ))))) и с чего это они стали моими , ты когда сказал - когда уже было 51.80 ))))))))))))))), ты думаешь прошлые сигналы сильнее настоящих?
 
Ishim:
как уток ))))) и с чего это они стали моими , ты когда сказал - когда уже было 51.80 ))))))))))))))), ты думаешь прошлые сигналы сильнее настоящих?

Каждого как кота - носом надо в его какашки

https://www.mql5.com/ru/forum/38821/page444#comment_1335968

https://www.mql5.com/ru/forum/38821/page448#comment_1336729 

FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015
  • www.mql5.com
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015. - Страница 444 - Категория: общее обсуждение
 
Учитель, осмелюсь спросить, а почему Вы в ветке проносов не рисуете?...
 
stranger:

Каждого как кота - носом надо в его какашки

https://www.mql5.com/ru/forum/38821/page444#comment_1335968

https://www.mql5.com/ru/forum/38821/page448#comment_1336729 

)))))) да я шучу))))) слышал как ты орал - 50 заходим.
 
Ishim:
)))))) да я шучу))))) слышал как ты орал - 50 заходим.
Так чего не рисуешь? Там эти, прихожане уже гурьбой приходят)))
 
stranger:
Учитель, осмелюсь спросить, а почему Вы в ветке проносов не рисуете?...
так вы её без меня на 1 странице держите ))))) (в топе! - откатится напрогнозим) (опять учитель!!! ) (хоть я и уже торговал на форе - когда вы пешком под стол ходили! но но нелюблю когда меня старят!)
 
stranger:
Так чего не рисуешь? Там эти, прихожане уже гурьбой приходят)))
тихо пока - не пугай! (последний пост колдуна)
 
Ishim:
тихо пока - не пугай! (последний пост колдуна)

Это у Вас мания, Сенсей)))))

Рисуй здесь)

Призови отроков к покупкам евры))))

Потом скажу что ты их киннул... 

1...518519520521522523524525526527528529530531532...2119
Новый комментарий