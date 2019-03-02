FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 524
никто не прикидывал сколько фунту в низ осталось?
вчера расписал всё....
Это правильно, потому что щас вынесут)
А с фунтом что делать?)))
Покупать на 1.5180
Вот на той поездке без пассажиров и входил, два раза правда, поспешил в бу перевести первый)
Так а продавал зачем?)
1.5180
спрыгнул?
Утконосы чего такие бестолковые у тебя?)))
Я так прикидываю что сейчас вечер пятницы и открывать новые сделки не стОит.