FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 444
дык вроде .55 был по опционам-то? чойто желающих нет.
будут, от 49.. :
Помню осенью на МТ5 вахлакам говорил когда ауди был на 87-88 - продайте и до 80 минимум забудьте, так они мне рассказали какой я лох, "ты бы еще 70 нарисовал"(
акции Магнита смотрю, рост, 1199
Портфель полный, так что никуда не смотрю... жду профита....
млять! на кд не заработали? будут покупать - купим. пока униз на любом откате.
Что та кд, муйня полная, я тебе такую в Нинзе за 5 минут бесплатно сделаю. Объем. Куда объем? А хз. И пялятся туда ни хрена не понимая.
Про фунт завтра поговорим, сейчас смысла нет. Да и вообще смысла что то говорить не вижу.
там торги со скольки и до скольки?
http://moex.com/s1167
Стрый, я по кенгурям два года назад отписал - 0.5. ругали.... а луня.... иоптыть, как все недавно было озвучено.
Так потому луня не продаю и ауди с киви не покупаю.
Ну, а если никто не видит, что фунт на 50 покупают, то я вам не доктор.