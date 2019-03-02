FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 444

iIDLERr:
дык вроде .55 был по опционам-то? чойто желающих нет.

будут,     от 49.. :


 
Так они там и появятся, желающие. Купить.

Помню осенью на МТ5 вахлакам говорил когда ауди был на 87-88 - продайте и до 80 минимум забудьте, так они мне рассказали какой я лох, "ты бы еще 70 нарисовал"( 

 
Lesorub:
акции Магнита смотрю, рост,  1199
Портфель полный, так что никуда не смотрю... жду профита....
 
SEVER11:
Портфель полный, так что никуда не смотрю... жду профита....
там торги со скольки и до скольки?
 
млять! на кд не заработали? будут покупать - купим. пока униз на любом откате.
 
iIDLERr:
млять! на кд не заработали? будут покупать - купим. пока униз на любом откате.

Что та кд, муйня полная, я тебе такую в Нинзе за 5 минут бесплатно сделаю. Объем. Куда объем? А хз. И пялятся туда ни хрена не понимая.

Про фунт завтра поговорим, сейчас смысла нет. Да и вообще смысла что то говорить не вижу. 

 
Стрый, я по кенгурям два года назад отписал - 0.5. ругали.... а луня.... иоптыть, как все недавно было озвучено.
 
Lesorub:

там торги со скольки и до скольки?

http://moex.com/s1167

 
iIDLERr:
Стрый, я по кенгурям два года назад отписал - 0.5. ругали.... а луня.... иоптыть, как все недавно было озвучено.

Так потому луня не продаю и ауди с киви не покупаю.

Ну, а если никто не видит, что фунт на 50 покупают, то я вам не доктор. 

 
SEVER11:
