с чего вы взяли, что я ее ворую??
я может быть чесно плачу за предоставленный мне сервис?
или вы видите где я беру даты?
желтые кажут ОИ
Я не утверждаю что вы её воруете, но если бесплатный ресурс - там лажа, если платный то по условиям инфа только вам.
желтые кажут ОИ
Ресурс скажем так общедоступный, кто хочет инфу без задержек платит, кого устраивает с задержкой - бери так. Это оф. сайт Чикагской биржи. Задержка в данных по опционах роли никакой не играет, поэтому смысла платить нет. Если Пако будет брать данные с той страницы, то он все равно будет их получать с задержкой, так что никакого воровства здесь нет.
Профессор, рубль что, умирать полетел?)))
А какой тогда смысл, только черточки в MT4 ?
Эти "черточки" это способ отображения информации, не нравятся черточки можно нарисовать стрелочки)))
Я же вчера целую библиотеку скинул - читайте)
