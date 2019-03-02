FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 50

pako:

с чего вы взяли, что я ее ворую??

я может быть чесно плачу за предоставленный мне сервис?

или вы видите где я беру даты? 

Я не утверждаю что вы её воруете, но если бесплатный ресурс - там лажа, если платный то по условиям инфа только вам.
stranger:

желтые кажут ОИ

 

Файлы:
data.ex4  71 kb
 
Kino:
Ресурс скажем так общедоступный, кто хочет инфу без задержек платит, кого устраивает с задержкой - бери так. Это оф. сайт Чикагской биржи. Задержка в данных по опционах роли никакой не играет, поэтому смысла платить нет. Если Пако будет брать данные с той страницы, то он все равно будет их получать с задержкой, так что никакого воровства здесь нет.
Kino:
а если условно платный?
 
pako:

Красиво)
stranger:
А какой тогда смысл, только черточки в MT4 ?
 
Профессор, рубль что, умирать полетел?)))
stranger:
Я не профессор, но туда ему и дорога ... Аминь
 
Kino:
А какой тогда смысл, только черточки в MT4 ?

Эти "черточки" это способ отображения информации, не нравятся черточки можно нарисовать стрелочки)))

Я же вчера целую библиотеку скинул - читайте) 

pako:

желтые кажут ОИ

 

Итак, в чем итог? Прогноз есть?
