[Удален]  
stranger:
А какая правильная? 
я там дописал - у Мифа похоже на то, к чему и нужно прийти в итоге
 
_new-rena:

а как же СМЕ? ты же кажись разобрался ужо? Я вот никак не могу базу до конца создать - уж больно муторно - фьючерсы, опционы, америка и европа )))

... выше ни одной правильной картинки на эту тему кстате, ни у кого...

у Мифа правда чо то близкое к правде.

Такая правильная?)

https://www.mql5.com/ru/forum/38821/page33

"5526-5118, так лучше)

на форе попытки забацать что то похожее на правду заканчиваются повторной работой и потерей денег. я не тороплюсь. вон и Стренж закинул кучу доков от людей, которые даже и не поняли чего они тама написали. у них это просто статьи и уже то что им за это заплатили, их устроило. но на практике они это не пробовали - факт.
[Удален]  
Всё украдено до нас (с)
 
_new-rena:
на форе попытки забацать что то похожее на правду заканчиваются повторной работой и потерей денег. я не тороплюсь. вон и Стренж закинул кучу доков от людей, которые даже и не поняли чего они тама написали.
Я тебе закинул описание инструментов, откуда они появились, как их торгуют, готовят и едят, основы)
