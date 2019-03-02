FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 47
data.ex4 в MT4/script
пока это скрипт, для полного автомата мне нужно точное время обновления данных на странице по GMT
тогда ЕА или инди будет запускать прогу в определенное время, брать данные и отображать их на чарте, "автоматизирунг кибернетик" :-)))
и там наверно где об'ем меньше определенной величины, не стоит подписывать уровни, как думаешь?
Думаю что или забанят на сайте, так как парсите его и обновлять надо часто прогу, так как изменится структура данных ...
если ограничить по об'ему, " это не есть гут ", так как ОИ может быть приличным
куда теперь еще черточки нарисовать, для расчетов по ОИ??
один раз в день? часто?
Раз в день не часто, когда это делает один человек, но 100 или 1000 ... сами понимаете, там тоже админы. Рена говорит что тащите инфу которой ещё нет на сайте, это быстро просекут. Либо один запрос и база другая на всех, но тоже просекут ...
у вас есть статистика посещения этого сайта?
"наказание неизбежно" , но судят не за то, что что-то зделал, а за то что поймали
И это правильно ))) Сколько можно сливать депозиты новичков ))) Пора бы честь знать )))
у вас есть статистика посещения этого сайта?
"наказание неизбежно" , но судят не за то, что что-то зделал, а за то что поймали
вот так мож??
вверху обьем
внизу ОИ???