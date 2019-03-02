FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 43
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
не обратил внимание, когда по времени они обновлют дневную таблицу? что-бы не делат 100500 проверок
с месяц нужно погонять посмотреть
но для "рыбы" слишком все просто, нарисовал черточки и торгуй, скорее "Plug & Pray" :-))
А никто и не говорил что просто)
Потом расскажу.
А никто и не говорил что просто)
Потом расскажу.
абгемахт
Беспонтово )))
Беспонтово )))
Машки вверху непробиваемые?)))
Вообще многие ТС видят пересечение параболика с непробиваемой машкой как точку разворота ))) Иногда это действительно так и чаще всего в боковике ))) Но в большом тренде - это облом погоняющий обломом )))
Я на график не особо и смотрю)