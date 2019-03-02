FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 43

pako:

не обратил внимание, когда по времени они обновлют дневную таблицу? что-бы не делат 100500 проверок

с месяц нужно погонять посмотреть

но для "рыбы" слишком все просто, нарисовал черточки и торгуй, скорее "Plug & Pray" :-))

А никто и не говорил что просто)

Потом расскажу. 

stranger:

А никто и не говорил что просто)

Потом расскажу. 

абгемахт
pako:
абгемахт
не говори "гоп" ...
 

Беспонтово )))

 

 
artikul:

Беспонтово )))

 

Машки вверху непробиваемые?)))
 
stranger:
Машки вверху непробиваемые?)))
Обижаешь )))
 
Вообще многие ТС видят пересечение параболика с непробиваемой машкой как точку разворота ))) Иногда это действительно так и чаще всего в боковике ))) Но в большом тренде - это облом погоняющий обломом )))
Если ЕГО отпустит ?
 
artikul:
Вообще многие ТС видят пересечение параболика с непробиваемой машкой как точку разворота ))) Иногда это действительно так и чаще всего в боковике ))) Но в большом тренде - это облом погоняющий обломом )))
Я на график не особо и смотрю) Кто там кого и как пересекает)
 
stranger:
Я на график не особо и смотрю)
Я тоже ))) У меня прога )))
