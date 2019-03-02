Торговля фунтом для меня унизительна как для существа мыслящего, как для носителя свободной воли )))

FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 53
Хочешь поверить в откат? - Имей смелость купить! )))
Я могу и продать на низу, каждый низ может стать верхом)
)))
pako, так где же прогноз ???
я только на кофейной гуще прогнозю:-)))
Ну, граалей нет, выбачайте))) Только у НЕГО разве.
Профессор, вы бы фунта прикупили)
А на евру смотрю - стремная она какая то)))
я только на кофейной гуще прогнозю:-)))
а как же СМЕ? ты же кажись разобрался ужо? Я вот никак не могу базу до конца создать - уж больно муторно - фьючерсы, опционы, америка и европа )))
... выше ни одной правильной картинки на эту тему кстате, ни у кого...
у Мифа правда чо то близкое к правде.
я только с одним прогнозом на форе разобрался