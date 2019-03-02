FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 53

artikul:
Хочешь поверить в откат? - Имей смелость купить! )))
Я могу и продать на низу, каждый низ может стать верхом)
Kino:
А на евру смотрю - стремная она какая то)))
pako:
1.2150 тоже низом казался, а стоп зачем ?
_new-rena:

)))

pako, так где же прогноз ???

я только на кофейной гуще прогнозю:-))) 

 
stranger:

Ну, граалей нет, выбачайте))) Только у НЕГО разве.

Профессор, вы бы фунта прикупили) 

Торговля фунтом для меня унизительна как для существа мыслящего, как для носителя свободной воли )))
stranger:
Путь наш в Европу труден и делёк ...)
pako:

я только на кофейной гуще прогнозю:-))) 

а как же СМЕ? ты же кажись разобрался ужо? Я вот никак не могу базу до конца создать - уж больно муторно - фьючерсы, опционы, америка и европа )))

... выше ни одной правильной картинки на эту тему кстате, ни у кого...

у Мифа правда чо то близкое к правде.

 
_new-rena:

А какая правильная? 
_new-rena:

я только с одним прогнозом на форе разобрался 

 

