FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 52

Новый комментарий
 
Kino:
Книга то зачем ? У каждого своя, я к тому что всё всеравно идет к 50на50 и только последующие уловки помогают получить прибыль.

Чтобы понимать почему один пробивается, а другой нет. 

Чтобы понимать, что кто то напродавался коллов и затарился путами и у мдведей настала райская жизнь. Одна маленькая проблема - она слишом райская)))

 

[Удален]  
stranger:
Народ хочет железных уровней и непробмваемых машек)))
Да при чем тут "машки" ?))) Как вы говорите, там нет рыбы ... это и пытаюсь донести.
[Удален]  
stranger:
Чтобы понимать почему один пробивается, а другой нет. 
Да это никто и никогда не поймет, есть теория вероятности и математическое ожидание, остальное от лукавого ...
 
Kino:
Да это никто и никогда не поймет, есть теория вероятности и математическое ожидание, остальное от лукавого ...
Никто на теории не посягает, но есть еще и психология)
[Удален]  
stranger:
Народ хочет железных уровней и непробмваемых машек)))

народ хочет стрелочек

 

и зрелищь:-)))

 

 
Kino:
Да это никто и никогда не поймет, есть теория вероятности и математическое ожидание, остальное от лукавого ...
Хочешь поверить в откат? - Имей смелость купить! )))
[Удален]  
stranger:
Никто на теории не посягает, но есть еще и психология)
Да кто его знает ? в том то и проблема, приходится играться с вероятностями.
 
Kino:
Да кто его знает ? в том то и проблема, приходится играться с вероятностями.

Ну, граалей нет, выбачайте))) Только у НЕГО разве.

Профессор, вы бы фунта прикупили) 

[Удален]  
pako:

народ хочет стрелочек

и зрелищь:-)))

 

)))

pako, так где же прогноз ???

 
_new-rena:

)))

pako, так где же прогноз ???

В будке)
1...454647484950515253545556575859...2119
Новый комментарий