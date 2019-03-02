FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 52
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Книга то зачем ? У каждого своя, я к тому что всё всеравно идет к 50на50 и только последующие уловки помогают получить прибыль.
Чтобы понимать почему один пробивается, а другой нет.
Чтобы понимать, что кто то напродавался коллов и затарился путами и у мдведей настала райская жизнь. Одна маленькая проблема - она слишом райская)))
Народ хочет железных уровней и непробмваемых машек)))
Чтобы понимать почему один пробивается, а другой нет.
Да это никто и никогда не поймет, есть теория вероятности и математическое ожидание, остальное от лукавого ...
Народ хочет железных уровней и непробмваемых машек)))
народ хочет стрелочек
и зрелищь:-)))
Да это никто и никогда не поймет, есть теория вероятности и математическое ожидание, остальное от лукавого ...
Никто на теории не посягает, но есть еще и психология)
Да кто его знает ? в том то и проблема, приходится играться с вероятностями.
Ну, граалей нет, выбачайте))) Только у НЕГО разве.
Профессор, вы бы фунта прикупили)
народ хочет стрелочек
и зрелищь:-)))
)))
pako, так где же прогноз ???
)))
pako, так где же прогноз ???