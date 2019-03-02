FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 45

stranger:
Да, и в этом мире скоро будет вынос тел)
 
artikul:
Интересно, луня выше 18 кто то продал?)
 
stranger:
Так это вы там с компашкой объемы видите, я же слеп и толерантен с трансцендентным финансовым интуициям )))
 
artikul:
1605 ))) Не за что )))
только вот сначала к 3241 шмальнут - потом 1605 к маю - по крайней мере вероятность намного выше)))
 
kwinto:
Вы только не поймите меня правильно ))) Я вовсе не против чужого профита )))
 
kwinto:
к 34-35, это ближе к истине.
 
artikul:
Неужели бозя не пошлет нам хоть какого нибудь ГУРУ, хоть самого паршивенького, я даже на птичку согласен)))
 
stranger:
Все ГУРУ на МТ5 ))) Выбирай любого )))
 
Сорри, идет оживленное истощение целей ))) 1597 нарисовали )))
 
stranger:
к 34-35, это ближе к истине.

у меня так же.


Что чпокаться  у  этого места  Еврочка будет неделю набирая пассажиров .



