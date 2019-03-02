FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 44

Kino:
Если ЕГО отпустит ?
ЕГО отпустить могут, но ЕГО не отпустит никогда))))
 
Без Учителя торговля для меня потеряла весь смысл )))
Беда - беда ))))
 
artikul:
Торговля фунтом - это ремесло, а торговля еврой - это искусство )))

А есть по Еврочке энергетический рисуночек ?

Спасибо !

 
Да, на 4-ке ЕГО нет, пещера в горах пустая, куда пропал? 
 
1605 ))) Не за что )))
 
ОH дан нам в ощущениях вибраций луня )))
 

ого...Фигасе. (

Что-то с моими картами не так..(

Ок, понаблюдаем.

Спасибо !

 
Это же Форекс ))) Мир сказок и приключений )))
 
Да, и в этом мире скоро будет вынос тел)
