FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 465
Предполагаю выше не пойдёт. Кончился задор бычий.
Ты бы лучше байлимиты на 5070-75 выставил.
не суров, а практичен что я не смогу торговать того нет.
До 1.31 - коррекция, потом 400-500 пунктов тренд, потом потуги на окончание и разворот. (теретически начиная 1.25 всегда могла развернутся) , ну и по йенке никакой не тренд , а банк! (они сильные идиоты)
идиоты -это кому адресовано?
Не зря палка мерещилась...
Остались продажи по канадцу.
Стренж - красава!!! Фунта на лопатки положил!!!))) Выбил меня по бу :(
Злато.
Вероятность небольшая, но есть!
Покупать нет желания, достало...
Доверится вашему прогнозу, что ли?
И прямо сейчас купить)))
Смотрите, чтоб с текущих не сигануло вниз.