FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 472

Новый комментарий
 
Myth63:
5065-5045 =)

В пятницу экспирация. Если за 2 дня фунт до 1.5060 не дойдет, то уровень исчезнет. 

Я правильно понимаю?

 
Или это январские истекают?
 
Bicus:

В пятницу эксирация. Если за 2 дня фунт до 1.5060 не дойдет, то уровень исчезнет. 

Я правильно понимаю?

не

 
stranger:

не

А поговорить?

))) 

 
Bicus:

А поговорить?

))) 

Если кусок мяса до первого числа не доел, то второго же не выбросишь?)))
 
Чую как вынесут щас Спекулятора с его продажами евры на 16 с половиной, так только тапки и останутся)))
 
правильно, еще 5259 осталось взять и вниззз... за 4930
 
stranger:
Чую как вынесут щас Спекулятора с его продажами евры на 16 с половиной, так только тапки и останутся)))
вниз уедет, ТР 1346
 
Lesorub:
правильно, еще 5259 осталось взять и вниззз... за 4930

К Учителю в секту 

Блох ловить на дохлых собачках)))) 

[Удален]  
Lesorub:
правильно, еще 5259 осталось взять и вниззз... за 4930
первая верхняя цель 5470 !!!!!!!!!!!!! сколько раз повторять!!!!!!!!!!
1...465466467468469470471472473474475476477478479...2119
Новый комментарий