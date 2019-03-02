FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 468

Spekul:
почему высокий? 2 пункта по 4-х знаку
Это у вас оказывается просто линии, я уж подумал цену так раздвинули
 
stranger:

Ее еще и неделю и две могут мурыжить)

Я когда вижу черточки Учителя это круче любого шедевра, остальные абстракционисты даже рядом с НИМ не стоят))) 

да, тут фантазии маловато

Я только проснулся=) а они тут буянют как всегда =)
 
Myth63:
Я только проснулся=) а они тут буянют как всегда =)

Отроки в фунт по 57 не верят, а как будет откат, то залезут в продажи по самые ... и будут скрины метать))))

А как их будут шпокать ... я плакаль.. ...  

 
stranger:

Отроки в фунт по 57 не верят, а как будет откат, то залезут в продажи по самые ... и будут скрины метать))))

А как их будут шпокать ... я плакаль.. ...  

для начала 4894 словите, затем 5391...

 
stranger:

Отроки в фунт по 57 не верят, а как будет откат, то залезут в продажи по самые ... и будут скрины метать))))

А как их будут шпокать ... я плакаль.. ...  

 
Spekul:
Вот френд их и будет шпокать))))
 

Current situation. )

 

 
stranger:
Вот френд их и будет шпокать))))
так для этого и придуман был трэнд
 
Spekul:
так для этого и придуман был трэнд
Старый мудрый Айдлер хорошо видит окончание трендов, ну, или хорошие его коррекции, но очень уж он неразговорчив)))
