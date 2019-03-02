FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 468
почему высокий? 2 пункта по 4-х знаку
Ее еще и неделю и две могут мурыжить)
Я когда вижу черточки Учителя это круче любого шедевра, остальные абстракционисты даже рядом с НИМ не стоят)))
да, тут фантазии маловато
Я только проснулся=) а они тут буянют как всегда =)
Отроки в фунт по 57 не верят, а как будет откат, то залезут в продажи по самые ... и будут скрины метать))))
А как их будут шпокать ... я плакаль.. ...
для начала 4894 словите, затем 5391...
Current situation. )
Вот френд их и будет шпокать))))
так для этого и придуман был трэнд