FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 459
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
что то мне кажится, что кадика толкают под 1.20 ... так как ставка не учитывалась крупными игроками...
все крупные бай позы покрыты более крупными селами... очень интерестно..... смотрим развитие на 1,2410+- Останавливающий сейчас на 1.19 хе
Старый ты .....))))
Я сижу и думаю, 2410, расколбас и дальше, а тут он как из кустов)))
что то мне кажится, что кадика толкают под 1.20 ... так как ставка не учитывалась крупными игроками...
все крупные бай позы покрыты более крупными селами... очень интерестно..... смотрим развитие на 1,2410+- Останавливающий сейчас на 1.19 хе
против тренда - всегда что то кажется )))), дадут бу крой!, коррекция и на перехай.
Василий, судя по этому посту, евро ты уже закрыл?)))))
Кстати, Учитель, поздравляю с профитом)))
Но, насколько я Вас знаю, это не надолго(
Василий, судя по этому посту, евро ты уже закрыл?)))))
Кстати, Учитель, поздравляю с профитом)))
Но, насколькоя Вас знаю, это не надолго(
против тренда - всегда что то кажется )))), дадут бу крой!, коррекция и на перехай.
вот как показатели твои примерно с моими будут и это только тестовое заметь..
А ТАК КАК НИКТО НИЧЕГО НЕ ПОКАЗЫВАЕТ Я ВСЕГДА БУДУ НАСТАИВАТЬ НА СВОЁМ =)
причом здеся ТЫ пустой тролль советчик?
вот как показатели твои примерно с моими будут и это только тестовое заметь..
А ТАК КАК НИКТО НИЧЕГО НЕ ПОКАЗЫВАЕТ Я ВСЕГДА БУДУ НАСТАИВАТЬ НА СВОЁМ =)
вот такой вариант, а 1,29 ну это как 1 Мая! (будет обязательно)
вот как показатели твои примерно с моими будут и это только тестовое заметь..
А ТАК КАК НИКТО НИЧЕГО НЕ ПОКАЗЫВАЕТ Я ВСЕГДА БУДУ НАСТАИВАТЬ НА СВОЁМ =)
тс новая - статистики 0.
Икар?
Так йена вверх говоришь?)
тс новая - статистики 0.