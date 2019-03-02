Спекулятор, ты понял что блохи это плохо?)))

FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 458
Вот сделаю к дополнению
5470 покачто
Ты лунем доволен?)))
Учись у дяди как продавать надо)))
И всё таки идея недельного канала тащит=)
надо посветить выходные расчётам лотности и лосей возможных , а так сигнал опять на положительном уровне и это только на глазок подсчёты.
По фунту две краткосрочные цели - 57 и 63, посмотрим куда дотянет.
после пятници будет понятние куда нас повезут=)
Лунь у тебя цели где, 10-12?
в профиле=)
что то мне кажится, что кадика толкают под 1.20 ... так как ставка не учитывалась крупными игроками...
все крупные бай позы покрыты более крупными селами на +- 30 пипках ... очень интерестно..... смотрим развитие на 1,2410+- Останавливающий сейчас на 1.19 хе
но опять же от уровня 1.25 теперь вниз бездна в 300+ пипок..... нужно что то чтобы пролететь как на ставке, одной свечкой 200+ пипок. иначе 1.25 будет магнитом.