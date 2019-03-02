FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 458

Speculator_:

 

 

Вот сделаю к дополнению  

Вот на таком блохоловстве тебя и шпокают))) Как ЕГО)
 
Myth63:
5470 покачто

Ты лунем доволен?)))

Учись у дяди как продавать надо))) 

И всё таки идея недельного канала тащит=)

 надо  посветить выходные расчётам лотности и лосей возможных , а так сигнал опять на положительном уровне и это только на глазок подсчёты.

 
Myth63:

И всё таки идея недельного канала тащит=)

 надо  посветить выходные расчётам лотности и лосей возможных , а так сигнал опять на положительном уровне и это только на глазок подсчёты.

По фунту две краткосрочные цели - 57 и 63, посмотрим куда дотянет.

 

stranger:

По фунту две краткосрочные цели - 57 и 63, посмотрим куда дотянет.

 

после пятници будет понятние куда нас повезут=)
 
Myth63:
после пятници будет понятние куда нас повезут=)
Лунь у тебя цели где, 10-12?
stranger:
Лунь у тебя цели где, 10-12?
в профиле=)
 
Myth63:
в профиле=)
Заставляешь пожилого человека бегать)))
 
Спекулятор, ты понял что блохи это плохо?)))
что то мне кажится, что кадика толкают под 1.20 ... так как ставка не учитывалась крупными игроками...

 все крупные бай позы покрыты более крупными селами на +- 30 пипках ... очень интерестно..... смотрим развитие на 1,2410+- Останавливающий  сейчас на 1.19 хе

 но опять же от уровня 1.25 теперь вниз бездна в 300+ пипок..... нужно что то чтобы пролететь как на ставке, одной свечкой 200+ пипок. иначе 1.25 будет магнитом.

