FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 463

Новый комментарий
 
Myth63:
ну у меня тоже примерно 109 +- но плитой может стать 114,70-115,30 и 113,60 +- 20
Не.
[Удален]  
и нука сказали мне что такого случилось что мы без откатов идём??? =)
 
Myth63:
и нука сказали мне что такого случилось что мы без откатов идём??? =)

Продажи случились))) Ну, а там чего то на днях придумают)))

Айдлер пропал, наверное бабло в мешки пакует))) 

[Удален]  

хе=) все сделки по сигналу закрыл =) и в профите =)

надо докумекывать на выходных будет =) 

 

Покупки закрою оставлю продажи

 

 
ну че, фунт похоже сегодня вверх не пойдет, закрыл покупку, продался с малым стопом, сгорит так сгорит)
 
Speculator_:

Покупки закрою оставлю продажи

 

Вы с Учителем не из одного монастыря?)))
 
stranger:
Вы с Учителем не из одного монастыря?)))
а зачем покупки с продажами одновременно держать?
 
Speculator_:

Покупки закрою оставлю продажи

 

так там еще 200-250п верх от твоих отложек,не? верхнюю так точно потянет
 
wild_hedgehog:
так там еще 200-250п верх от твоих отложек,не? верхнюю так точно потянет
300 )))))
1...456457458459460461462463464465466467468469470...2119
Новый комментарий