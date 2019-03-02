FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 463
ну у меня тоже примерно 109 +- но плитой может стать 114,70-115,30 и 113,60 +- 20
и нука сказали мне что такого случилось что мы без откатов идём??? =)
Продажи случились))) Ну, а там чего то на днях придумают)))
Айдлер пропал, наверное бабло в мешки пакует)))
хе=) все сделки по сигналу закрыл =) и в профите =)
надо докумекывать на выходных будет =)
Покупки закрою оставлю продажи
Вы с Учителем не из одного монастыря?)))
так там еще 200-250п верх от твоих отложек,не? верхнюю так точно потянет