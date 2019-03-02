FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 461
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
зависит от ТФ можно купить потом продать. (а потом опять купить)
было было - 112.50 - да сплыло, возможно из 125 туда. (эт надо из 125 прогнозить куда откат - сейчас бессмысленно)
на два года вперед, подымай счёт... мы с тобой
на два года вперед, подымай счёт... мы с тобой
88 не будет вообще. (ну может лет через 30 х.з.)
никогда не говори никогда...
время подкорректирует, в следующем году... ;0))
Спасибо )))))
Так ты все поняла?
Я то до сих пор вникнуть не могу как цена на Н1 вниз идет, а на Д вверх... тупой
на два года вперед, подымай счёт... мы с тобой
никогда не говори никогда...
время подкорректирует, в следующем году... ;0))
видишь дошло до тебя )))) (на деньги не играй! - на демо можна)