FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 461

Новый комментарий
 
Ishim:
зависит от ТФ можно купить потом продать. (а потом опять купить)
Спасибо )))))
 
stranger:
видишь дошло до тебя )))) (на деньги не играй! - на демо можна)
 
Ishim:
было было - 112.50 - да сплыло, возможно из 125 туда. (эт надо из 125 прогнозить куда откат - сейчас бессмысленно)

на два года вперед, подымай счёт... мы с тобой


 
SEVER11:

на два года вперед, подымай счёт... мы с тобой


88 не будет вообще. (ну может лет через 30 х.з.)
 
Ishim:
88 не будет вообще. (ну может лет через 30 х.з.)

никогда не говори никогда...

время подкорректирует, в следующем году... ;0))

 
aiculu:
Спасибо )))))

Так ты все поняла? 

Я то до сих пор вникнуть не могу как цена на Н1 вниз идет, а на Д вверх... тупой  

[Удален]  
ну всё=) 1,1480 первый долг забрали=) теперьмолимся на 21=)
 
SEVER11:

на два года вперед, подымай счёт... мы с тобой


Во, Север, это ты самое то нарисовал. 
 
SEVER11:

никогда не говори никогда...

время подкорректирует, в следующем году... ;0))

ну ты же рисуешь 88))))) - или это прикол?
 
Ishim:
видишь дошло до тебя )))) (на деньги не играй! - на демо можна)
Спасибо 
1...454455456457458459460461462463464465466467468...2119
Новый комментарий