FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 460

Myth63:
не обижайся, у тя ТС старая=) статистика минус три или 4 счёта=)

да больше.... (намного)

 

доп. (вообще писал про канадца, а не про вас) 

 
stranger:

Икар? 

Так йена вверх говоришь?) 

долл/йена да жду вверх уже говорил. (да открой Д1 посмотри - чо гадаешь))))
 
Ishim:
долл/йена да жду вверх уже говорил. (да открой Д1 посмотри - чо гадаешь))))
Жди. Недельки посмотри, я понимаю, что для Вас это космос, но глянь)))
 
Да да пожалуйста енка в верх? Очень волнует меня этот вопрос?  =)
 
Меня тоже волнует очень, 107 или 110)))
 
Черт!Значит все таки вниз)))))
 
да перехай будет - давно уже писал 148 пробьют, но и откат перед этим будет хороший. (для торговли Н4 - так что не заморачиваюсь - глобалами, а у Вас есть сделки по 2 года или хотя бы год? как у меня)))))
 
зависит от ТФ можно купить потом продать. (а потом опять купить)
 
было было - 112.50 - да сплыло, возможно из 125 туда. (эт надо из 125 прогнозить куда откат - сейчас бессмысленно)
 
