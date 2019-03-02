FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 460
не обижайся, у тя ТС старая=) статистика минус три или 4 счёта=)
да больше.... (намного)
доп. (вообще писал про канадца, а не про вас)
Икар?
Так йена вверх говоришь?)
долл/йена да жду вверх уже говорил. (да открой Д1 посмотри - чо гадаешь))))
Да да пожалуйста енка в верх? Очень волнует меня этот вопрос? =)
Меня тоже волнует очень, 107 или 110)))
Жди. Недельки посмотри, я понимаю, что для Вас это космос, но глянь)))
Черт!Значит все таки вниз)))))
зависит от ТФ можно купить потом продать. (а потом опять купить)