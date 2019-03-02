FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 467
кардан отпасть по пути может...
Хрен вам, как говорит Учитель, да растет ЕГО памм
Есть и такая мысля, но это пока предположение.
а внизу пусто
Я не знаю какое оно, знаю что минимум шесть фигур в + будет, могу даже термиал не открывать пока дойдет)
Во сне приснилось? Откуда такая убежденность?
Ага, я щас взял и рассказал)))
Да ладно вам! вам ведь хочется блеснуть так, что бы все ахнули :) Не томите уже, колитесь!
Не хочется.
Я чту Машку и Учителя)
А не пора ли йеньке на 110 отправляться
Злато.
Вероятность небольшая, но есть!
Покупать нет желания, достало...
Ого, а чего у вас спред такой высокий?
Ее еще и неделю и две могут мурыжить)
Я когда вижу черточки Учителя это круче любого шедевра, остальные абстракционисты даже рядом с НИМ не стоят)))