FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 467

Lesorub:
кардан отпасть по пути может...

Хрен вам, как говорит Учитель, да растет ЕГО памм 

Есть и такая мысля, но это пока предположение.

 

а внизу пусто   

 
stranger:
Я не знаю какое оно, знаю что минимум шесть фигур в + будет, могу даже термиал не открывать пока дойдет)
Во сне приснилось? Откуда такая убежденность?
 
Alexey:
Ага, я щас взял и рассказал)))
 
stranger:
Ага, я щас взял и рассказал)))
Да ладно вам! вам ведь хочется блеснуть так, что бы все ахнули :) Не томите уже, колитесь!
 
Alexey:
Не хочется.

 Я чту Машку и Учителя)

 

А не пора ли йеньке на 110 отправляться


 
Spekul:

Ого, а чего у вас спред такой высокий?
 
chepikds:

Злато. 

Вероятность небольшая, но есть!

Покупать нет желания, достало... 

 

золото сейчас во флете на долго может зависнуть, не зря Айдлер вышел из него
 
Alexey:
почему высокий? 2 пункта по 4-х знаку
 
Spekul:

А не пора ли йеньке на 110 отправляться


Ее еще и неделю и две могут мурыжить)

Я когда вижу черточки Учителя это круче любого шедевра, остальные абстракционисты даже рядом с НИМ не стоят))) 

