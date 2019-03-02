FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 470

iIDLERr:
да я на Рождество и Крещение втыкать начал, вас,  олухов, ничем не пробьешь) (это о рэнде)
 
Spekul:
да какое тут бабло, мы все тут на демках сидим и творчеством на графиках занимаемся
За всех говорить не надо)
 
stranger:
[Удален]  
Spekul:
не, у меня даже центовик есть =) правда както он каряво считает =) 
 
Spekul:

А, да, чего эт я, ОН как сказал так и есть  
 
Myth63:
не, у меня даже центовик есть =) правда както он каряво считает =) 
Я тоже хотел баксов 50 кинуть и замониторить, но потом подумал, третий счет, щас куча работы дома будет, две-три сделки в месяц, кому оно интересно будет.
[Удален]  
stranger:
я вон всего 10$ выделил =)) на большее не хватает =))) 
 
Myth63:
Да дело то не в сумме, смысл какой?)
 
Стрэнж, тебя в армию не призывают? и еще до беса интересно, как бабки выводятся?
 
iIDLERr:
Стрэнж, тебя в армию не призывают? и еще до беса интересно, как бабки выводятся?

Я в 91-м отказался присягу принимать этому недоразумению. 

Бабки нормально, через вм, немного медленнее, но дешевле и тихонько) 

Кстати, поддержка по фунту на 1.5060. 

