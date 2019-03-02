FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 470
да я на Рождество и Крещение втыкать начал, вас, олухов, ничем не пробьешь) (это о рэнде)
да какое тут бабло, мы все тут на демках сидим и творчеством на графиках занимаемся
За всех говорить не надо)
об этом еще Учитель говорил)
не веришь, спроси у Него
не, у меня даже центовик есть =) правда както он каряво считает =)
Я тоже хотел баксов 50 кинуть и замониторить, но потом подумал, третий счет, щас куча работы дома будет, две-три сделки в месяц, кому оно интересно будет.
я вон всего 10$ выделил =)) на большее не хватает =)))
Стрэнж, тебя в армию не призывают? и еще до беса интересно, как бабки выводятся?
Я в 91-м отказался присягу принимать этому недоразумению.
Бабки нормально, через вм, немного медленнее, но дешевле и тихонько)
Кстати, поддержка по фунту на 1.5060.