FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 429
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
USDCAD - начинаю продавать, первые цели 500 пп ниже текущих...
По фунту в продажах, всё по старому...
Золото в покупках, цели вчера показывал...
EURGBP - тоже в покупках...
EURUSD -не понятно, значит флет.
GBPCAD - сегодня глянул, вроде можно продать, но не лезу...
а потом мне =)
В горном есть.
а потом мне =)
В горном есть.
Бедного Айдлера наверное вынесли на ранде.
уже богатого, наверно...
один черт вниз пойдет:
В горном есть.
мне российски надо =)
мне российски надо =)
в Гранде их как вшей...