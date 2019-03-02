FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 429

chepikds:

USDCAD - начинаю продавать, первые цели 500 пп ниже текущих...

По фунту в продажах, всё по старому...

Золото в покупках, цели вчера показывал...

EURGBP - тоже в покупках...

EURUSD -не понятно, значит флет.

GBPCAD - сегодня глянул, вроде можно продать, но не лезу...

Йоптимист))))
 
Myth63:
а потом мне =)

В горном есть.

 

 
договорились)
 
stranger:

В горном есть.

 

Спасибо, дорогой!)
 
уже богатого, наверно...

один черт вниз пойдет:


[Удален]  
мне российски надо =)
 
торгую через сберб...к,  анализирую через бкс мт4,5
 
Спасибо, Сергей.
[Удален]  
ой, я как то к ним ходил, что то мне условия у них не понравились...
 
в Гранде их как вшей...


