Просто евра достигла верхнего уровня коррекции и отошла от него, но коррекция еще продолжается )))
Ну вот, а отроки после твоей вчерашней молитвы 7.40 ждут)))
Стали мысли закрадываться: а не 1.17 - 1.18 ли евра лыжи смазала?
ну что, купил я киви
и ауди тож...
Только вчера говорил что киви труп.
поверьте пока на слово, вниз съедет, не поймаете...
КУКЛ ...
ТР (4833) 4591
