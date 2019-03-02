FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 422

Просто евра достигла верхнего уровня коррекции и отошла от него, но коррекция еще продолжается )))
 
artikul:
Ну вот, а отроки после твоей вчерашней молитвы 7.40 ждут)))
 
artikul:
Стали мысли закрадываться: а не 1.17 - 1.18 ли евра лыжи смазала?
 
stranger:
Тогда непонятно почему их по бу выбивает? )))
 
Bicus:
В этой коррекции был один участок, когда действительно могли уйти вверх, но что-то пошло не так и коррекция не переросла в тренд )))
 

ну что, купил я киви

и ауди тож...


 
Lesorub:

ну что, купил я киви

Только вчера говорил что киви труп. 

 
Lesorub:

поверьте пока на слово, вниз съедет, не поймаете...

КУКЛ ...

ТР (4833) 4591

https://www.mql5.com/ru/charts/2956818/eurnzd-d1-brokercreditservice-cyprus-limited-dva-varianta-no
  • www.mql5.com
График EURNZD, D1, BrokerCreditService (Cyprus) Limited: Два варианта, но цель одна.
 
artikul:
Просто евра достигла верхнего уровня коррекции и отошла от него, но коррекция еще продолжается )))
Да наверно, думаю основное движение, будет на следующей недели
 
SEVER11:
эт че? в лупу квадратики рассматривать?
