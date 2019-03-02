FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 434

Myth63:

Курильские бобтэйлы по 15к деревянных... 

красавы, четырех насчитал))

и зачем тебе форекс, когда тут такое сокровище))

 
Spekul:

все правильно баксо йена легла на поддержку, здесь у меня сработала лимитка на 117,40 от уровня покупок, надо смотреть пойдет ли ниже 117,00, если отскочит то до 123 буду держать

Он тоже так же думает, так что планы совпадают

много времени назад я писал про 122 по йене моя цель долгосрока достигнута. откат в 100 реален... нужно найти идею чтобы туда валится.

Кто не верит про 122 гляньте мои посты на 4...

японец лёг в разлётный боковик года на полтора. 

 
stranger: 

 

 

старый, не гунди... 

тебели не знать когда я предупредил в 13 года провал на уровень 50-

а все тупо ржали =) а потом плакали=) 

и с моими сетками на хаях и лоях евры=) 

 
дети мои, Стрэнж, Миф, глянте рэнд от месяца. это ж чудо, что такое. там на спрэдах каждый день Джемисон пить можно. а как пойдет - яхты покупть.
iIDLERr:
дети мои, Стрэнж, Миф, глянте рэнд от месяца. это ж чудо, что такое. там на спрэдах каждый день Джемисон пить можно. а как пойдет - яхты покупть.

не торгую и не анализирую...

рубль медленно продаю до 43 

кто может написать в моём сигнале отзыв.. 

Идёт обкатка новой идеи на всеобщем обозрении... 

 
Ты за две недели уже и отзыв хочешь?))) Учитель сколько лет трудился...
я пля новую идею толкаю =) и мне не нужны плохая репа=) и ваще, кто подрубался когда я чётко написал зарание что это только идея=) и результатов по ней не будет =) строгая обкатка и подготовка под не центовик... пля 10 баков а жалко их дарить брокеру=)
