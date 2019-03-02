FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 434
все правильно баксо йена легла на поддержку, здесь у меня сработала лимитка на 117,40 от уровня покупок, надо смотреть пойдет ли ниже 117,00, если отскочит то до 123 буду держать
Он тоже так же думает, так что планы совпадают
много времени назад я писал про 122 по йене моя цель долгосрока достигнута. откат в 100 реален... нужно найти идею чтобы туда валится.
Кто не верит про 122 гляньте мои посты на 4...
японец лёг в разлётный боковик года на полтора.
stranger:
старый, не гунди...
тебели не знать когда я предупредил в 13 года провал на уровень 50-
а все тупо ржали =) а потом плакали=)
и с моими сетками на хаях и лоях евры=)
дети мои, Стрэнж, Миф, глянте рэнд от месяца. это ж чудо, что такое. там на спрэдах каждый день Джемисон пить можно. а как пойдет - яхты покупть.
не торгую и не анализирую...
рубль медленно продаю до 43
кто может написать в моём сигнале отзыв..
Идёт обкатка новой идеи на всеобщем обозрении...
Ты за две недели уже и отзыв хочешь?))) Учитель сколько лет трудился...