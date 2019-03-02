FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 426

stranger:
Так а не лучше продать?)
нет встречный ордер меньше - и если провалится на 70 пунктов потом по ходу вверх можно будет в 0 закрыть. (короче! внизу не продаём а покупаем)
а ведь это швецарцы тоскают сейчас всех за уши =)
 
Myth63:
да, похоже, бомбу с часовым механизмом подложили
 
Myth63:
и канадца? (во гады!)
 
Ishim:
И его, поэтому он не может придать сил евро!!!
 
stranger:
евре уже ничто не сможет придать силы, поэтому от нее отказался
 
stranger:
евра будет рисовать баян как на йенке , а я буду пипсовать по 15-20 пипок. (на йенке стрёмно)
 
Ishim:
А почему не по 1000? Она же каждый день столько проходит... один умудренный чел как то говорил ...
 
stranger:
а на евронзд?

 
stranger:
потому что она будет отскакивать по 70 пипок, какие тыщы - иль ты где прикопал? (клад)
