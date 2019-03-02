FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 426
Так а не лучше продать?)
а ведь это швецарцы тоскают сейчас всех за уши =)
и канадца? (во гады!)
И его, поэтому он не может придать сил евро!!!
евра будет рисовать баян как на йенке , а я буду пипсовать по 15-20 пипок. (на йенке стрёмно)
На евроауде только цифры мелькают)))
а на евронзд?
А почему не по 1000? Она же каждый день столько проходит... один умудренный чел как то говорил ...