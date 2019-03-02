FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 431

stranger:
Илья, так можно было вроауд в начале недели покупать?

не понял вопроса...

хоть ща, хоть через час и покупать и продавать...

в чем вопрос? 

 
Вопрос в том что когда я в понедельник говорил вверх ты кричал - продан)))
 
stranger:
Вопрос в том что когда я в понедельник говорил вверх ты кричал - продан)))

вот ей богу, расписал заранее, что КУКЛ задумал, так не понятно, видимо...

если вы знаете, что кинут байщиков и идет загон цены вверх, так стройте стратегию...

и сегодня заманят байщиков, кидалово запланируют от 4858

тут на кону 1000 пунктов хода да положительный своп на мазду 6...

 
Вам привет из параллельной реальности )))
 
приветики, потусторонние...


 
Что это такое Вы нарисовали? )))
 
это не я, у меня терминал...

 
Ну не знаю, я предпочитаю безнал )))
 
Что это такое Вы написали?)))
 
Строчку )))
