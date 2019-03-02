FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 436

iIDLERr:
извини, брат Тантрик, это неторговля, а клоунада.
волотильная пара (о которой знаешь всё) провал под уровень на 500 пип. норма. (кстате профит берётся в обе стороны). Ловля направления (что здесь норма) это даже не клоунада - это беда! (ваша)
 
Myth63:
глянь на сигнал =) 733 пип просадки по кадику от самого назкого ордера.. про этом ММ доход за неделю 10+% =) но это пока только обкатка...
 
Ishim:
Продай евроауд на следующей неделе и поднимешь свой памм хотя бы в 0.
 
stranger:
по евре коррекция как беее (советчики антисоветчики)
 
Ishim:
По евре как беее, а там бабки заработаешь.
 
stranger:
всему своё время
 

на воскресенье для старичков моей эпохи поразвлекаться

 http://newfiz.info/

там и видео, если лень. 

Наброски для новой физики
  • newfiz.info
альтернативная физика, честная картина мира, статьи Гришаева, Деревенский
 
Спасибо, отец родной)))

Кстати, прав ты по ранду, там просматривается падение прямо с текущих до 10.70-80. 

 
stranger:
Если серьезно, то соотношение по баксу меня пугает, 13% в продажах и 87 в покупках, такое же было на чифе один в один перед его взлетом.
Тут надо помнить сколько лет чиф флэтил при таком соотношении продавцов прежде чем так укрепиться, так что по баксу тоже может  пройти не один год прежде чем кинут всех покупателей
 
Spekul:
Тут надо помнить сколько лет чиф флэтил при таком соотношении продавцов прежде чем так укрепиться, так что по баксу тоже может  пройти не один год прежде чем кинут всех покупателей

Аж четыре дня))))))))

Я даже ошибся, там соотношение было 12 на 88.

 

13-го вышел отчет за 11.01, а 15-го он взлетел))) 

