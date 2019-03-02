FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 424

Speculator_:

Старый это ты накаркал...

 

Заветам Учителя верны! )))
 
stranger:
Вот Илье говорю, бакс сейчас самая сильная валюта, а киви самая слабая, результат налицо, послушал и говорит - я купил .... NZDUSD

Bicus:

это не есть факт =) но 1 .15 хочу
 
Bicus:

Так специально табличку сделал и каждую неделю по отчетам СОТ смотрю соотнощение, чтоб против ветра случайно не таво, не, не верит)
в тест сигнале я нарушил своё правило. я же говорю, от безднлья =)

щас сделаем индюшатину, и всё встатет на свои места для новой стратегии =) 

 
 
Myth63:
это не есть факт =) но 1 .15 хочу

там надо дождаться в начале сигнала к развороту, а там уже и входить... а пока против ветру это не моё однозначно... Входы только ближе к цели

https://charts.mql5.com/6/871/usdcad-w1-brokercreditservice-cyprus-limited-ya-bi-s-shortami.png

 
SEVER11:

там надо дождаться в начале сигнала к развороту, а там уже и входить... а пока против ветру это не моё однозначно... Входы только ближе к цели

https://charts.mql5.com/6/871/usdcad-w1-brokercreditservice-cyprus-limited-ya-bi-s-shortami.png

А евроауд чего не рисуешь? Он уже созрел.
 
stranger:
Я его не понимаю и не торгую, так что ..

пока канал ))))) 

 
stranger:
А евроауд чего не рисуешь? Он уже созрел.

Так я же не резиновый... меня же я писал на форе уже скоро третий месяц, как нет на форе...

Весь в акциях. Так как по нескольким парам была ситуация интересная перескочил туда... и правильно сделал...

скоро вернусь обратно...

А так эти скрины просто жест доброй воли... :0))

