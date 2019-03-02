FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 424
Старый это ты накаркал...
Вот Илье говорю, бакс сейчас самая сильная валюта, а киви самая слабая, результат налицо, послушал и говорит - я купил .... NZDUSD
Так и Миф usdcad продаёт. Может эти джентльмены что-то знают, а нам не говорят?
Так и Миф usdcad продаёт. Может эти джентльмены что-то знают, а нам не говорят?
Так и Миф usdcad продаёт. Может эти джентльмены что-то знают, а нам не говорят?
в тест сигнале я нарушил своё правило. я же говорю, от безднлья =)
щас сделаем индюшатину, и всё встатет на свои места для новой стратегии =)
это не есть факт =) но 1 .15 хочу
там надо дождаться в начале сигнала к развороту, а там уже и входить... а пока против ветру это не моё однозначно... Входы только ближе к цели
https://charts.mql5.com/6/871/usdcad-w1-brokercreditservice-cyprus-limited-ya-bi-s-shortami.png
Я его не понимаю и не торгую, так что ..
пока канал )))))
А евроауд чего не рисуешь? Он уже созрел.
Так я же не резиновый... меня же я писал на форе уже скоро третий месяц, как нет на форе...
Весь в акциях. Так как по нескольким парам была ситуация интересная перескочил туда... и правильно сделал...
скоро вернусь обратно...
А так эти скрины просто жест доброй воли... :0))