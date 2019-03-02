FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 425

Новый комментарий
 
Alexey:
Это к чему сейчас?

ссыль паленая, перфоратором деланная...


 
Ishim:

1270 даст - опять пипсану маленьким )))))  

Перелоу 11 тебе дадут, не сомневайся)
 
Lesorub:
ссыль паленая, перфоратором деланная...
Рыбак, ты евроауд продал?)))
 
stranger:
Рыбак, ты евроауд продал?)))

сомневаетесь?

фунта через фигуру готовьтесь покупать...

или от 4989? мля, разные терминалы, разные свечи...

 
Lesorub:
сомневаетесь?

Не) Я от 4603 вошел.

 

 
Lesorub:

сомневаетесь?

фунта через фигуру готовьтесь покупать...

или от 4989? мля, разные терминалы, разные свечи...

Вечер, пятница,спать иди)
 
stranger:
Перелоу 11 тебе дадут, не сомневайся)
нее отскочит 15 пипок и закрою.
 
Ishim:
нее отскочит 15 пипок и закрою.
Так а не лучше продать?)
 

Лунь может уйти в сильный коррект, первая 1,18

бакс йена, вверх не прет, смотрю если пробьет 117, то крою и ловим его уже на 115,80

 
На евроауде только цифры мелькают)))
1...418419420421422423424425426427428429430431432...2119
Новый комментарий