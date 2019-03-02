FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 425
Это к чему сейчас?
ссыль паленая, перфоратором деланная...
1270 даст - опять пипсану маленьким )))))
Рыбак, ты евроауд продал?)))
сомневаетесь?
фунта через фигуру готовьтесь покупать...
или от 4989? мля, разные терминалы, разные свечи...
Не) Я от 4603 вошел.
Перелоу 11 тебе дадут, не сомневайся)
нее отскочит 15 пипок и закрою.
Лунь может уйти в сильный коррект, первая 1,18
бакс йена, вверх не прет, смотрю если пробьет 117, то крою и ловим его уже на 115,80