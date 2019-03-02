FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 427
а на евронзд?
отбой - пробой
потому что она будет отскакивать по 70 пипок, какие тыщы - иль ты где прикопал? (клад)
Да это Артикул мне как то напомнил слова одного мудрого человека, а ты знаешь - профессор муйню даже не запоминал бы.
ну это все пункты на м1 - и чо это даёт ))))) (я бы не доверял математам - опять напутают)
Так это не Артикул говорил, он только напомнил, а говорил чел только услышав имя которого ты сразу снимешь шляпу и посыпешь голову пеплом.)
эт может быть только Я )))
расск4ажи про баян на йенке Н1 чо думаешь? (шо за хрень)
Так я же не резиновый... меня же я писал на форе уже скоро третий месяц, как нет на форе...
Весь в акциях. Так как по нескольким парам была ситуация интересная перескочил туда... и правильно сделал...
скоро вернусь обратно...
А так эти скрины просто жест доброй воли... :0))
а нам оно и не надо...
а по акциям прикольно посмотреть:
Так ты же и морозил эту муйню про 1000пп в день))))))))))))))))))))
