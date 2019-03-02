FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 427

Lesorub:

а на евронзд?

1.5660 продано.
 
отбой - пробой 

 
Да это Артикул мне как то напомнил слова одного мудрого человека, а ты знаешь - профессор муйню даже не запоминал бы.
 
ну это все пункты на м1 - и чо это даёт ))))) (я бы не доверял математам - опять напутают)
 
Так это не Артикул говорил, он только напомнил, а говорил чел только услышав имя которого ты сразу снимешь шляпу и посыпешь голову пеплом.)
 
эт может быть только Я ))) 

расск4ажи про баян на йенке Н1 чо думаешь? (шо за хрень) 

 
SEVER11:

Так я же не резиновый... меня же я писал на форе уже скоро третий месяц, как нет на форе...

Весь в акциях. Так как по нескольким парам была ситуация интересная перескочил туда... и правильно сделал...

скоро вернусь обратно...

А так эти скрины просто жест доброй воли... :0))

а нам оно и не надо...


а по акциям прикольно посмотреть:


 
Так ты же и морозил эту муйню про 1000пп в день))))))))))))))))))))
 
не может быть 
 
от 15.01 свеча Вам судья...
