stranger:
Север, спасибо за скрины, на киви посмотри уровень 6880, по моему, с Мифом как то обсуждали, если какая то коррекция там будет, то от него.
Lesorub:
эт че? в лупу квадратики рассматривать?
Киви дохлый через них рассматривать будешь)))
 
SEVER11:
Bicus:

Лунь - молодец. Хорошо дал заработать. А евра, как всегда, сучка крашеная. Одни б.у. и пара лосей.

Уровни хорошо, объёмы хорошо, но когда без этого всего научитесь выбирать самую выгодную торговую пару... вот тогда можно я думаю себя назвать гуру и приблизиться к Учителю... :0))
 
Lesorub:

https://www.mql5.com/ru/charts/2956818/eurnzd-d1-brokercreditservice-cyprus-limited-dva-varianta-no
График EURNZD, D1, 2015.01.30 14:46 UTC, BrokerCreditService (Cyprus) Limited, MetaTrader 4, Demo
График EURNZD, D1, BrokerCreditService (Cyprus) Limited: Два варианта, но цель одна.
 
Lesorub:
Это к чему сейчас?
 
Speculator_:

Мда, Мда Не повезло!
 
SEVER11:
Уровни хорошо, объёмы хорошо, но когда без этого всего научитесь выбирать самую выгодную торговую пару... вот тогда можно я думаю себя назвать гуру и приблизиться к Учителю... :0))
Вот Илье говорю, бакс сейчас самая сильная валюта, а киви самая слабая, результат налицо, послушал и говорит - я купил .... NZDUSD
 
Speculator_:

Так спасибо сказал бы что предупредил))) Сказал же не лезь)
