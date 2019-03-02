FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 423
Север, спасибо за скрины, на киви посмотри уровень 6880, по моему, с Мифом как то обсуждали, если какая то коррекция там будет, то от него.
В том районе и начинается "рыбалка"....
Лунь - молодец. Хорошо дал заработать. А евра, как всегда, сучка крашеная. Одни б.у. и пара лосей.
хорош район...
эт че? в лупу квадратики рассматривать?
Уровни хорошо, объёмы хорошо, но когда без этого всего научитесь выбирать самую выгодную торговую пару... вот тогда можно я думаю себя назвать гуру и приблизиться к Учителю... :0))
Старый это ты накаркал...