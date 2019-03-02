FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 211

stranger:

ОН уже сказал - минус 2 с лишним процента сегодня)))

Купил евру подешевле и получил второе дно в подарок))) 

ВОт наглядная иллюстрация о вреде стопов - выбили киви по бу и пошли вверх. 

ну что, если Он получил второе дно, значит можно покупать евру, это верный индикатор
 
Ну да)
[Удален]  
а потом третье =) 
 

Вот так нагляднее. ))

 

 
Откоректятся, потом все равно пересекутся и завершат цикл там где начинали)
[Удален]  

текущая неделя=) а теперь хоть трава не рости. позволило сделать 14% =)

[Удален]  
Myth63:

текущая неделя=) а теперь хоть трава не рости. позволило сделать 14% =)

а у меня обе демки, прям Граалями стали, благодаря чифирю)))) теперь хоть специально не сливай бабки...
 

Смотрю фунт и вниз не хотят и вверх не могут, а тут что то пусто)))

Рена, не коси под Учителя, открой хоть небольшой, но реал))) 

[Удален]  
да я то открою, без проблем. прогу тока допишу до конца.

она уже работает, но пока без сигнала вообще. потому и на демке. результат и на таком уже не плохой. я его тут мониторил пару-тройку раз.

а старая пусть теперь идёт на демку, скоро я про неё рассказывать потихонечку начну. прибыльная стратегия без обмана. кстати уже начал рассказывать, но Артикул чота мимо ушей пропустил как объемы с цены ковырять.

 
что бы бошку не ломать кинул по уровням 2 лимита , стопы по 15п

по чифиру сцуко рки чешутся кинуть сел на удачу , пока в симпатичном положении, тоже стопы не большие ))

