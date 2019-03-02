FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 211
ОН уже сказал - минус 2 с лишним процента сегодня)))
Купил евру подешевле и получил второе дно в подарок)))
ВОт наглядная иллюстрация о вреде стопов - выбили киви по бу и пошли вверх.
ну что, если Он получил второе дно, значит можно покупать евру, это верный индикатор
Ну да)
Вот так нагляднее. ))
текущая неделя=) а теперь хоть трава не рости. позволило сделать 14% =)
Смотрю фунт и вниз не хотят и вверх не могут, а тут что то пусто)))
Рена, не коси под Учителя, открой хоть небольшой, но реал)))
да я то открою, без проблем. прогу тока допишу до конца.
она уже работает, но пока без сигнала вообще. потому и на демке. результат и на таком уже не плохой. я его тут мониторил пару-тройку раз.
а старая пусть теперь идёт на демку, скоро я про неё рассказывать потихонечку начну. прибыльная стратегия без обмана. кстати уже начал рассказывать, но Артикул чота мимо ушей пропустил как объемы с цены ковырять.
что бы бошку не ломать кинул по уровням 2 лимита , стопы по 15п
по чифиру сцуко рки чешутся кинуть сел на удачу , пока в симпатичном положении, тоже стопы не большие ))