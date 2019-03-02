FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 430

50 по фунту так и не взяли...

Сенсей, вылазь, рисуй фунт, потроллим) 

 

во, Распадская вылезла...


во, Распадская вылезла...


врятли так =)
 
50 по фунту так и не взяли...

По объёмам уравновесилось. Но тенденция вниз пока в силе:

 

 
50 по фунту так и не взяли...

Сенсей, вылазь, рисуй фунт, потроллим) 

Пипсы поглотили Сенсея, отче )))
 
Myth63:
врятли так =)

а как?


 
artikul:
Пипсы поглотили Сенсея, отче )))
ОН уже не помнит про 1000 пип в день и про луня, говорит не говорил)))
 
По объёмам уравновесилось. Но тенденция вниз пока в силе:

 

Красиво)))
 
во, Распадская вылезла...


   жжёте... :-)))
 
Илья, так можно было вроауд в начале недели покупать?
