о как, умники утомили. стрелочки, циферки, линии какие-то. вот выбрали направление, и идем.
не раньше осени. может, вааще все начнется
Вот паритет то и начнется не раньше осени )) А пока покачаемся
все, что в страшных снах. конец Израиля, ирано-саудовская война, развал Европы, золото по 30000 (тока никто не заплатит). ну и амеро.
8
Я вот другой сценарий слышал совсем - евро - мировая валюта