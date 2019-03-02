FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1275

ага, давай 1.67. поржем. пиндосы ничего не продают, кроме денег. ни катерпиллеров, ни айфонов. и нафик им курс сдался? паритет, если не ниже. позырим.
 
Ну хотя бы вот с такого:

 
Или с такого:

 
Хорошо смеется тот, кто смеется последним
 
о как, умники утомили. стрелочки, циферки, линии какие-то. вот выбрали направление, и идем.
 
Куклю глубоко что вы там выбрали. Он пойдет туда куда ему надо
 
не раньше осени. может, вааще все начнется
 
Вот паритет то и начнется не раньше осени )) А пока покачаемся
 
все, что в страшных снах. конец Израиля, ирано-саудовская война, развал Европы, золото по 30000 (тока никто не заплатит). ну и амеро. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
на клавиатуре уснул? )) отредактируй сообщение

Я вот другой сценарий слышал совсем - евро - мировая валюта
