FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 417
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Стопы, вещь сугубо индивидуальная, если они есть значит они кому то нужны.
EURNZD -1.70
поверьте пока на слово, вниз съедет, не поймаете...
КУКЛ ...
ТР (4833) 4591
перелой и баста:
поверьте пока на слово, вниз съедет, не поймаете...
КУКЛ ...
ТР (4833) 4591
конечно авторитет, только я повыше продам ее,
ну он чтит традиции
вариант вверх однозначный где то 119.7 - 120 оттуда вниз, с текущих шанс 5% вероятности
Я бы даже сказал - интимная вещь )))
вариант вверх однозначный где то 119.7 - 120 оттуда вниз, с текущих шанс 5% вероятности
дык он не знает куда бабки вложить - везде всё понатыкано, или у тебя схожая проблема? )))))))))