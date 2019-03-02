FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 417

Alexey:
Стопы, вещь сугубо индивидуальная, если они есть значит они кому то нужны.
Я бы даже сказал - интимная вещь )))
 
EURAUD, EURNZD по прежнему в фаворе...
 
EURNZD -1.70
 
Spekul:
перелой и баста:


 
Lesorub:

Spekul:

конечно авторитет, только я повыше продам ее,

ну он чтит традиции

вариант вверх однозначный где то 119.7 - 120 оттуда вниз, с текущих шанс 5% вероятности

 
artikul:
Я бы даже сказал - интимная вещь )))
стопы не светят - плохая примета )))) (когда их нет (импотент если) то говорят они в уме)
 
Ishim:

вариант вверх однозначный где то 119.7 - 120 оттуда вниз, с текущих шанс 5% вероятности

в идеале бы на 123 сходить, байлимит на 117,40
 
Spekul:

    

дык он не знает куда бабки вложить - везде всё понатыкано, или у тебя схожая проблема? ))))))))) 

