FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 418
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
"подождем, твою мать..."
http://www.youtube.com/watch?v=zAhS_C3Efb4
в идеале бы на 123 сходить, байлимит на 117,40
бери с текущих - не прогадаешь!
если будет 123 то первая коррекция от 125.50 - можно будет усреднить.
бери с текущих - не прогадаешь!
у меня входы от уровней, да и пятница сегодня, буду в засаде
зона покупки 117,40-117,00, если пойдем ниже буду крыть лимитку
у меня входы от уровней, да и пятница сегодня, буду в засаде
"подождем, твою мать..."
http://www.youtube.com/watch?v=zAhS_C3Efb4
вариант вверх однозначный где то 119.7 - 120 оттуда вниз, с текущих шанс 5% вероятности
117.30 - вот уровень! - баян.
Подменяю Сенсеюшку пока ОН евру на шаблон не натянул...
многих загнали, чтоб кинуть нищету: