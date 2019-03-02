FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 418

Spekul:

"подождем, твою мать..."

:P
 
Spekul:
в идеале бы на 123 сходить, байлимит на 117,40

бери с текущих - не прогадаешь!

если будет 123 то первая коррекция от 125.50 - можно будет усреднить. 

 
Ishim:
бери с текущих - не прогадаешь!

у меня входы от уровней, да и пятница сегодня, буду в засаде

зона покупки 117,40-117,00, если пойдем ниже буду крыть лимитку

 
Spekul:
у меня входы от уровней, да и пятница сегодня, буду в засаде
117.30 - вот уровень! - баян.
 
Lesorub:

по графику ввп коррекция идёт - однозначно хуже ожиданий выйдет - евра пульнёт маленько (пунктов 50 как обычно)
 
Ishim:

вариант вверх однозначный где то 119.7 - 120 оттуда вниз, с текущих шанс 5% вероятности

 
Ishim:
117.30 - вот уровень! - баян.
 
Север, спасибо за скрины, на киви посмотри уровень 6880, по моему, с Мифом как то обсуждали, если какая то коррекция там будет, то от него.
 

Подменяю Сенсеюшку пока ОН евру на шаблон не натянул... 

 

многих загнали, чтоб кинуть нищету:


