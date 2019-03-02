FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 209

Новый комментарий
 
stranger:
Ты индекс бакса глянь. По моему коррекция назрела. Фунту по идее деваться некуда, только на 53, но шо то сцю я сегодня куда то лезть еще))))
а ведь девушка Евгенья как в воду глядела по евру и дождалась
 
stranger:
Ты индекс бакса глянь. По моему коррекция назрела. Фунту по идее деваться некуда, только на 53, но шо то сцю я сегодня куда то лезть еще))))

Похоже на то. Задрался высоко. Но может ещё. )

 

 
Myth63:

а изначально планировалось на пол годика =) мдя=) долгосрок получился=) точнее не получился=) 

Молодца. Думаю он сегодня закроется и будет медленно и долго рывками сползать к сегодняшнему лоу, с полгодика))) А потом кинут всех опять, только в обратную сторону, осенью)))
 
Spekul:
а ведь девушка Евгенья как в воду глядела по евру и дождалась
Я же вам говори что у нее грааль под подушкой, а вам головы тут индюками дурит)))
[Удален]  
нет, месяца 2-3 придётся ваще в рынок по нему не входить.
 
stranger:
Я же вам говори что у нее грааль под подушкой, а вам головы тут индюками дурит)))
да, похоже она знала, чего нам не известно и пыталась предупредить нас от роковых ошибок
 
Myth63:
нет, месяца 2-3 придётся ваще в рынок по нему не входить.
С полгода.
 
Spekul:
да, похоже она знала, чего нам не известно и пыталась предупредить нас от роковых ошибок
Как то робко она пыталась))) 
 
stranger:
Как то робко она пыталась))) 
Просто она чтит машку )))
 
artikul:
Просто она чтит машку )))
Надо ее на место Сенсея, только подучить ругаться и посылать всех без разбору, по отдельности и оптом)))
1...202203204205206207208209210211212213214215216...2119
Новый комментарий