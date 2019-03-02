FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 209
Ты индекс бакса глянь. По моему коррекция назрела. Фунту по идее деваться некуда, только на 53, но шо то сцю я сегодня куда то лезть еще))))
Похоже на то. Задрался высоко. Но может ещё. )
а изначально планировалось на пол годика =) мдя=) долгосрок получился=) точнее не получился=)
а ведь девушка Евгенья как в воду глядела по евру и дождалась
Я же вам говори что у нее грааль под подушкой, а вам головы тут индюками дурит)))
нет, месяца 2-3 придётся ваще в рынок по нему не входить.
да, похоже она знала, чего нам не известно и пыталась предупредить нас от роковых ошибок
Как то робко она пыталась)))
Просто она чтит машку )))